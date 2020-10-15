Mardin'de ibadethaneler temizleniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelindeki ibadethanelerde temizlik yapılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelindeki ibadethanelerde temizlik yapılıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barından kentte aralarında tarihi yapıların da bulunduğu cami, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelerin genel temizliğini sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı mobil temizlik ekibi, önceden belirlediği ibadethanelere gelerek, süpürge makinesi ile tüm mekanı temizledikten sonra vatandaşların en çok kullandığı kapı, pencere, ayakkabılık, avlu gibi mekanları temizliyor.

Yeni tip koronavirüs kurallarına uygun olarak temizlenen ibadethanelerin daha sonra gül suyu sıkılarak güzel kokması sağlanıyor.

Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Serkan Aytaç, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde ibadethane temizliğine ağırlık verdiklerini söyledi.

Mardin'in birlikte yaşama kültürü ile Türkiye'de örnek alınan bir kent olduğunu dile getiren Aytaç, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz, hijyenik ve huzur içinde yapması için cami, kilise ve manastır gibi ibadethaneler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından günlük rutin bir şekilde temizleniyor. Bu doğrultuda şu ana kadar 475 ibadethanenin temizliğini yaptık. Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin yaşandığı dönemde bu hizmetimize daha da hız verdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz