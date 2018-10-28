Mardin'de "Huzur Güven" Uygulaması

MARDİN (İHA) – Ülke genelindeki "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında Mardin'de de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan uygulamalar kapsamında il merkezi ve ilçelerde 224 umuma açık iş yeri ve 15 park ve bahçenin denetlendiği belirtildi. 360 araç ve 3 bin 892 şahsın da GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada aranan 10 şahıs yakalanırken, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 1 iş yerinin ise zabıta ekiplerince mühürlendiği kaydedildi. 10 sürücüye 3 bin 159 TL cezai yaptırım uygulanırken, 2 aracın trafikten men edildiği, ayrıca 5 kilo 330 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. - MARDİN