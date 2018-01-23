Mardin'de Hudut Karakoluna YPG'li Teröristlerce Taciz Ateşi Açıldı! Misliyle Karşılık Verildi
Nusaybin'de hudut karakolunda Suriye'deki YPG'li teröristlerce taciz ateşi açıldı. Teröristlere anında misliyle karşılık verildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü YPG mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.
TACİZ ATEŞİ AÇILDI
Terör örgütü YPG'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.