Mardin'de "Horoz Dövüşü" Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde horoz dövüşü yapılarak bahis oynatıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı, 3 horoza el konuldu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir kıraathanede horoz dövüşü yaptırılmak suretiyle bahis oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu adreste arama yaptı. Aramada, horozların dövüştürülmesi için oluşturulmuş alanda kafes içerisinde 3 horoz olduğu tespit edildi.



Horozlar koruma altına alınırken, iş yeri sahibi işlem için emniyete götürüldü.