Mardin'de Horoz Dövüşçülerine Operasyon

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan bir iş yerine baskın düzenlendi.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yasadışı yollar ile bahis oynatılmasının önüne geçmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, bir iş yerine horozları dövüştürmek suretiyle yasadışı bahis oynatıldığı bilgisinin alınması üzerine baskın düzenlenmiş, yapılan denetimlerde iş yerinin gündüzleri kıraathane olarak işletildiği, akşam saatlerinde ise horoz dövüşü yaptırılarak yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay yerinde bulunan 3 adet horoz koruma altına alınmış, iş yeri sahibi ise gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - MARDİN