Mardin'de hırsızlık zanlıları tutuklandı
Mardin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Mardin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin'de bazı ev ve iş yerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 4 hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 zanlının gözaltına alındığı belirtildi. Zanlıların üst aramalarında tabanca, 17 çeyrek altın 3 yüzük, 2 küpe, 2 kolye ve 218 lira, araç içerisinde yapılan kontrolde ise zincir, 3 tornavida, 2 cep telefonu ile hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, zanlıların sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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