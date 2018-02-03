Mardin'de Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Mardin'in Savur ilçesinde, ev iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede bazı ev ve iş yerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 4 hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 5 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 2 tabanca ve bağımlılık yapan maddelerin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandığı belirtildi.