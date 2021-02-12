Mardin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Mardin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı

12.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:54
Mardin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı

Kızıltepe ilçesinde bir markette hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesinde bir markette hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Mardin Kızıltepe kara yolu üzerinde bulunan bir markette hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar sonucu tespit ettikleri Y.A, İ.A. ve B.K'yi marketten çaldıkları dizüstü bilgisayar, alkollü içecek ve diş temizlik malzemesiyle yakaladı.

Gözaltına alınan İ.A. ve B.K'nin başka bir hırsızlık olayının da failleri olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Selami Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Metin Oktay Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:56:43. #1.16#
title