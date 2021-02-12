Mardin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı

Kızıltepe ilçesinde bir markette hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Mardin Kızıltepe kara yolu üzerinde bulunan bir markette hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar sonucu tespit ettikleri Y.A, İ.A. ve B.K'yi marketten çaldıkları dizüstü bilgisayar, alkollü içecek ve diş temizlik malzemesiyle yakaladı.

Gözaltına alınan İ.A. ve B.K'nin başka bir hırsızlık olayının da failleri olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz