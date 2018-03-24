Mardin'de Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Mardin'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kitap satmak bahanesiyle girdiği bir adreste cep telefonu ve yüzük çalan şahsın yakalanmasına yönelik Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu tespit edilen şahsın kaldığı otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.