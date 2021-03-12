Mardin'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Mardin'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

12.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:04
Mardin'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde bir binadan eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde bir binadan eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptığı sırada kimlik kontrolü yaptığı bir kişinin hırsızlık suçundan arandığını tespit etti.

Bir bina içerisindeki eşyaları çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ümit Özdağ Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Demet Akbağ Ferhan Şensoy
Spor Mustafa Er Mesut Özil Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:04:53. #1.15#
title