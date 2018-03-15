Mardin'de Hırsızlık Operasyonu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Nusaybin ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışmada, 8 farklı adreste ikamet ve direklere bağlı yaklaşık 925 metre internet kablosu çalan 9, pazarda cep telefonu çalan 1 ve jeneratör çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.