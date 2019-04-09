Mardin'de Hırsızlık İddiası
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, camilerde şadırvanında özellikle abdest alan vatandaşların astıkları ceketlerden cüzdan ve değerli eşyalarının çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde ekipler şüphelileri takibe aldı.
Şüphelilerden Ş.D. H.A. ve C.Ç. hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri esnada ekipler tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA