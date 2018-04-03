Mardin'de Hırsızlık İddiası

Mardin'de çalıntı malzemeleri sattığı illeri sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerin, çalınan malzemelerin bir iş yerine satıldığı bilgisi üzerine söz konusu iş yerine operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Eşyalar mağdur şahsa teslim edilmiştir. Zanlının ifadesinde malzemeleri kendisine 3 şahsın sattığı belirtmesi üzerine, sözkonusu kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda 1 zanlı ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."