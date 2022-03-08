Mardin'de hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ev ve iş yerlerinden yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede farklı mahallelerde hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda 82 iş yeri kamerası, 37 ikamet kamerası ve 17 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait yaklaşık 500 saatlik kayıtları inceleyen ekipler, zanlının F.A. olduğunu belirledi.

Hırsızlık, hakaret, uyuşturucu kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmi belgede sahtecilik ve yankesicilik suçlarından 21 suç kaydı bulunun F.A. yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, hırsızlık malzemeleri ve hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tarihlerde giydiği kıyafetler ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheli F.A'nın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzünü kapatmak için boyunluk ve şapka takan zanlı, iş yerlerinden bilgisayar ve cep telefonları ile bir apartmanda bisikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.