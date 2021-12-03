MARDİN'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

MARDİN'de polis ve jandarma ekipleri, havadan helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Kuralları ihlal eden sürücüler haklarında işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin helikopter destekli uygulamasında, kural ihlalinde bulunan sürücüler, tek tek belirlendi. Denetimler ağırlıklı olarak kazaların sık meydana geldiği İpekyolu, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Artuklu, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri kara yollarında yapıldı. Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücüler, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan polis ve jandarma noktalarına telsizle bildirildi. Bu sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.