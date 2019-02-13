Mardin'de Hdp'li Leyla Güven İçin Yapılacak Eylem ve Etkinlikler Yasaklandı

Mardin Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek nitelikteki tüm eylem ve etkinliklerin, 13-27 şubat arasında yasaklandığını duyurdu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan bir sitenin Leyla Güven'in avukatları aracılığıyla halkı açlık grevini desteklemeye yönelik çağrı amaçlı açıklamalarda bulunduğu, çeşitli profillerde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Leyla Güven'in fotoğrafı ile birlikte '20 ocak tecriti kıralım yürüyüşü' ibareli çağrı paylaşımlarının yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "HDP Milletvekili Leyla Güven isimli şahsın halen Diyarbakır ilindeki ikametinde yapmakta olduğu açlık grevi ile ilgili olarak, bu eyleme destek mahiyetindeki eylem, etkinlikler ile aynı konunun devamı niteliğindeki yürüyüş, her türlü eylem ve etkinliklerin basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma ve benzeri ilimiz genelinde açık alanlarda il merkezi, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde, 13 Şubat 2019'dan 27 Şubat 2019 saat 24.00'a kadar yasaklanmıştır" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA