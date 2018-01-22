Mardin'de Hdp'li Eş Başkan Gözaltına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut, yaptığı basın açıklaması ve sosyal medya paylaşımında terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, basın açıklaması ve sosyal medya paylaşımında Zeytin Dalı Harekatı'na tepki göstererek, terör örgütünün propagandasını yapan HDP Nusaybin İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı. Mardin'de, Afrin'e yönelik operasyonun ardından terör propagandası yapmaktan toplam 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - MARDİN