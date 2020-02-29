Mardin'de HDP'li başkan ile birlikte 11 kişiye terörden gözaltı
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Mardin'de HDP'li başkan ile birlikte 11 kişiye terörden gözaltı

Mardin'de aralarında HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

29.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:10
Mardin'de HDP'li başkan ile birlikte 11 kişiye terörden gözaltı

'de aralarında HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında (HDP) İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ile birlikte 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Selman Güneş/İHA)

Kaynak: İHA

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