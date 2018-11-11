Mardin'de Hayvan Hırsızı Tutuklandı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde 2 hayvanı kamyonete yükleyip çalan ve jandarmaya yakalanarak gözaltına alınan zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı, Midyat ilçesi Mercimekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 2 adet büyükbaş hayvanı 56 AK 582 plakalı araca yükleyip olay yerinden uzaklaşan H.G. ve K.C.'yi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Plakayı ve zanlıların eşkallerini alan jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık olayına karışan kamyonete ise el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli H.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli K.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN