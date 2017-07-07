Mardin'de Hayvan Hastanesi Açılacak

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, Hayvan Hastanesi kurulacak.



Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kentte hayvan dostu projelere devam ettiklerini belirtti.



"Tam teşekküllü Hayvan Hastanesi yapımına başlayacağız ve hayvanlara cerrahi müdahalelerde bulunacağız." diyen Yaman, kentin her yönüyle en iyi yerde olması için çalıştıklarını bildirdi.



Yaman, "Bu kentte yaşayan çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler yapacağımız projeler ile yaşadıkları yerden mutlu olacaklar. Mardin çalışmalarımızla 7'den 70'e herkesin takdirini gören bir şehir olacak." ifadelerini kullandı.



Hayvan Tedavi Merkezi'nin de açıldığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:



"Merkezde, sokak hayvanlarının tedavisinin yanı sıra vatandaşlarımızın evlerinde besledikleri hayvanlar ile ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Bizler bu noktada hayvanların ameliyatlarının da personelimizce yapılmasını istedik. Bu nedenle içinde tüm ekipmanların olacağı ve ameliyatların yapılabileceği Hayvan Hastanesi hayata geçiyor. Bu çalışma belediyeler anlamında ender yapılan bir çalışmadır. Hayırlı olmasını diliyorum."