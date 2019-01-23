Mardin'de Hayvan Barınaklarına Isıtıcılar Konuldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde kalan hayvanlar için yapılan barınaklara elektrikli ısıtıcılar konuldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kurulan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, soğuk havalarda sokak hayvanları için sıcak bir yuva oldu. Sokak hayvanları için yapılan barınaklara takılan elektrikli ısıtıcılar, soğuk kış günlerinde hayvanları soğuktan koruyarak sıcak bir ortam sağlıyor. Barınakta, soğuk hava nedeniyle sokaktan toplatılan hayvanların gerekli bakımları, aşıları, yeme içme ihtiyaçları gideriliyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Türkiye'de örnek gösterilebilecek hayvan barınağımızda, sokak hayvanlarını elektrikli ısıtıcılar vasıtasıyla soğuktan koruyoruz. 2,5 yılda atıl durumda olan hayvan barınağını modern hale getirdik. İçerisinde bir hayvan hastanesi inşa ettik ve her türlü müdahaleyi yapabilecek durumda. Çevre illerden de hastanemize hayvanlar getirilmek suretiyle burada gerekli tedavileri belediyemiz tarafından üstlenmektedir. Buraya getirilen hayvanların gerekli bakımlarını yaptıktan sonra doğaya salıyoruz fakat engelli, yavru gibi hayvanları da buda misafir ediyoruz" dedi.

Hayvanları soğuktan korumak için önlem aldıklarını ifade eden Yaman, "Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi olarak, hayvan barınaklarına elektrikli ısıtıcılar taktık. Burada engelli, yavru ve diğer hayvanları soğuktan koruyarak sıcak bir yuvaya sahip oldular. Barınakta çalışan arkadaşlarımızda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Mardin huzurla birlikte, öğrenci, kadın, engelli dostu şehir oldu, hayvan dostu bir şehir oldu" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA