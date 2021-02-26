Mardin'de hayırsever iş adamı memleketi Nusaybin ilçesinde yüksek okul yapacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayırsever iş adamı Ömer Özel tarafından 9 derslikli meslek yüksek okul binası yapılacak.

Vali Mahmut Demirtaş, Valilik binasında meslek yüksek okul yapılması amacıyla düzenlenen protokol imza töreninde, üniversitelerin bir ülkenin değişim ve dönüşümüne ön ayak olduğunu söyledi.

Mardin'i farklılaştıracak, gündemini değiştirecek projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Demirtaş, üniversitede hayırlı ve ülkeye hizmet edecek evlatlar yetiştirme temennisinde bulundu.

Gençlere sahip çıkılması gerektiğini aktaran Demirtaş, "Gençlere sahip çıkılacak yer de kesinlikle üniversitelerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz, sanayilerimizdir. İnşallah yakında bir zamanda Nusaybin'de Organize Sanayi Bölgesi kuracağız. Üniversitemizde mezun olan öğrencilerimiz orada üretime, istihdama katkıda bulunacaklar. Hep birlikte bu ülkeyi, bu ili büyüteceğiz, geliştireceğiz." dedi.

Meslek yüksek okulunun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Demirtaş, Özel'e yüksek okul binasını yapacağı ve eğitime katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da insanlık tarihinin ilk üniversitelerinden birinin kurulduğu Nusaybin'in meslek yüksük okulu hak eden ilçelerin başında geldiğini söyledi.

İşadamı Ömer Özel ise, doğup büyüğü ilçeye vefanın bir nişanesi olacak Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunu inşa edecek olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Türkiye'nin her tarafından okumak için öğrencilerin Nusaybin'e geleceğini ifade eden Özel, "Bu öğrenciler, bölgeyi, Nusaybin'i, Nusaybinliyi tanıyacak. İlçe insanının misafirperverliğini, vefasını, yabancıya sevgisini, saygısını yakından görecek, yaşayacak ve ön yargılarından arınmış olarak kentten ayrılacaklar. Nusaybin onların ikinci memleketi olacak. Hayatları boyunca Nusaybin'in gönüllü iyi niyet elçileri olacaklar." sözlerine yer verdi.

Daha sonra Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın, Özcoşar ve Özel protokolü imzaladı.

Yaklaşık 4 bin 400 metrekare alana sahip 9 derslik 270 öğrencinin eğitim göreceği yüksek okul binasının 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar