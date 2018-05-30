Mardin'de Havuzlar Yeniden Kuruluyor

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının "Mahalleme Havuz Geldi" projesi bu yılda devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek, "Mahalleme Havuz Geldi" projesinin kayıtları başladı. Kayıtlar, Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı 08.00-17.00 arası, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkında ise 17.00-21.00 saatleri arasında alınıyor. Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Abdulkadir Tutaşı İlkokulunda açılacak portatif havuzlarda, 7-13 yaş arasında alınacak çocuklar uzman öğretmenler eşliğinde eğitim alacaklar. Çocuklar, kayıtlara yoğun ilgi gösteriyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Hikayesini birlikte yazdığımız şehrimizde çocukların mutlu olması için çalışıyoruz. Güven ve huzurun hakim olduğu şehrimizde, çocuklarımızın mutlu olmaları için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yaz tatili için birçok alanda açtığımız kurslarımızın yanında, 'Mahalleme Havuz Geldi' projesiyle havuzu çocuklarımızın ayağına getiriyoruz. Bu proje çocuklarımız için güzel bir karne hediyesi olacak. Çünkü biz biliyoruz ki, çocuk gülerse şehir güler, çocuk mutlu olursa şehir mutlu olur" dedi.

Yaman, "Portatif havuzların Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Abdulkadir Tutaşı İlkokulunda açılacak. 7-13 yaş arasında ki çocuklarımıza, uzman eğitmenler tarafından yaklaşık 2,5 ay eğitimler verilecek. Vatandaşlarımız, kayıtların alındığı noktalardan çocuklarını kaydedebilirler. Çocuklarımızın mutlu olduğu bir şehir için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - MARDİN