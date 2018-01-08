Mardin'de Havayolu Trafiğinde Artış

Mardin Havalimanında aralık ayında 61 bin 966 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2017 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mardin Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 61 bin 966 oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı göre yüzde 6 artışla 404, dış hat uçak trafiği 8 olmak üzere, toplamda yüzde 7 artışla 412'ye ulaştı. Yük trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36 artışla toplamda 561 ton olarak gerçekleşti. 2017 yılı sonu 12 aylık gerçekleşmelerine göre Mardin Havalimanından, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 681 bin 010 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 4 bin 263'e, yük trafiği ise yüzde 5 artışla 6 bin 200 tona ulaştı" denildi. - MARDİN