Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli
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Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli

18.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:12
Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli

Mardin'de, hava ulaşımına sis engeliMARDİN'de dünden beri etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler zor anlar yaşadı, uçak seferleri de aksadı.

Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli

MARDİN'de dünden beri etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler zor anlar yaşadı, uçak seferleri de aksadı. 

Mardin'de, dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin bazı noktalarda 5 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle zor anlar yaşarken, hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Mardin Havalimanı'nda, yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından uçuşlara yeniden başlanacağı belirtildi.

Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli
Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli
Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli
Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli
Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli
Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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