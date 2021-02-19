Mardin'de hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Manisa'da yakalandı
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Mardin'de hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Manisa'da yakalandı

19.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:17
Mardin'de hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Manisa'da yakalandı

Mardin'de hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, Manisa'nın Kula ilçesinde yakalandı.

Mardin'de hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, Manisa'nın Kula ilçesinde yakalandı.

Midyat Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan S.İ'nin otobüsle seyahat yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Uşak-İzmir kara yolu Esenyazı Mahalle kavşağı mevkisinde otobüsü durduran ekipler, S.İ'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından zanlı cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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