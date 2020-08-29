Mardin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı Mardin'de adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Mardin'de adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, Dargeçit ilçesi Bostanlı Mahallesinde 2012 yılında iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hakkında adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari L.A'nın Çukurdere Mahallesinde bir evde gizlendiği tespit edildi.

Eve yapılan operasyonla yakalanan L.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: AA