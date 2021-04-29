Mardin'de hafızlığı tamamlayan öğrenciler için tören yapıldı
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Mardin'de hafızlığı tamamlayan öğrenciler için tören yapıldı

Mardin'de hafızlığı tamamlayan öğrenciler için tören yapıldı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de imam hatip okullarında okuyan ve hafız olan öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Mardin'de imam hatip okullarında okuyan ve hafız olan öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi kapsamında açılan okullarda bu yıl 17 öğrenci hafız oldu.

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler ezber pekiştirme sürecine geçti.

Merkez Artuklu ilçesindeki Mükerrem Tüfekçioğlu Kız İmam Hatip Ortaokulunda okuyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecine rağmen eğitimini tamamlayarak hafız olan öğrenciler için tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat hafız öğrencilerle görüştü, onlara dizüstü bilgisayar hediye etti.

Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok öğrencileri etkilediğine dikkati çekerek, buna rağmen öğrencilerin azim ve gayretle hafız olduğunu belirtti.

Bundan sonraki süreçte de öğrencileri teşvik etmek istediklerini dile getiren Polat, "Mardin'de şu anda 14 sınıfta hafızlık eğitimi veriliyor. Diğer ilçelerimizde de hafızlık okulları, sınıfları açıyoruz. İnşallah bir ivme kazanacak. Bugün 14 olacak, yarın inşallah 140 olacak." dedi.

Mükerrem Tüfekçioğlu Kız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nesim Koçhan da öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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