Mardin'de Hafızlar İçin Tören

Mardin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 5 kişi düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Midyat İlçe Müftülüğü tarafından Hacı Kasım Altunkaynak Camisi'nde düzenlenen törende "Hafızlık ve Kur'an Kursu" eğitimlerini tamamlayan 5 hafıza Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylı sertifika verildi.



Hacı Kasım Altunkaynak Kur'an ve Hafızlık Kursu'nda yatılı kalan ve hafızlık eğitimini tamamlayan hafızlar için cüppe giyme ve icazet töreni düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, hafızlık eğitimini tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Bilik, "Hafızlar bizim gurur kaynağımızdır. Hafızların sayısı arttıkça memleketimizde bereket artacaktır. Kur'an-ı Kerim ile amel ettikçe Rabbim rahmetini bizlere yağdıracaktır. Kur'an-ı Kerim'in manasını ve hükümlerini kalplere işlemek, onu yaşamak ve bu suretle hayata hakim kılmak gerekiyor. İnanıyorum ki bugün 5 hafız kardeşimiz de bu istikamette hayatlarını sürdürecek ve etraflarına ışık saçacaklardır." diye konuştu.

Hafızlık kursu öğreticisi Şefik Bakır ise, "Hafızlığın asıl gayesi Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değil, onu anlamak ve yaşamaktır. Aynı zamanda hafızlar, Kur'an-ı Kerim'i insandan insana ulaştırarak kıyamet gününe kadar korunması mucizesini icra etmektir." dedi.

Tören, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile sürdü.

Konuşmaların ardından Bilik, hafızlığını tamamlayan Yusuf Öztaş, Mehmet Sultan Sağlam, Mehmet Ata Sağlam, Mustafa Gegez ve Fatih Delen'e icazet belgesi verdi.