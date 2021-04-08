Mardin'de hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi ve yavruları kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi ve yavruları kurtarıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi ve yavruları kurtarıldı.
Kızıltepe'de İpek Mahallesinde park halinde bulunan hafif ticari aracın motoruna kedi ve yavrularının sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu kedi ve yavrularını sıkıştıkları motor bölümünden çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz