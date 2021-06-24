Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ramazan Aburcu'nun kullandığı ve henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Artuklu-Mazıdağı karayolunun kırsal Kebapçı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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