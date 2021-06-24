Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ramazan Aburcu'nun kullandığı ve henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Artuklu-Mazıdağı karayolunun kırsal Kebapçı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar