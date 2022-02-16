Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haberler
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Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Mardin'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Mardin'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AIF 473 plakalı hafif ticari araç, 63 ZH 196 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Şanlıurfa, Tragger, Mardin, Ölü, Güncel, Haberler

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