Mardin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
28.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:08
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Servet Öztap idaresindeki 47 DS 272 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA