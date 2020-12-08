Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

08.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:57
Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tarık T. yönetimindeki 47 AYY 281 Plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilmeyen Abdullah Esen kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Abdullah Esen yola savuruldu. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiğini belirlenen Esen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mardin istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri bölgede başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik alırken kazaya karışan araç ve motosikletin yoldan kaldırılmasıyla, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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