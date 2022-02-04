Mardin'de haber alınmayan adamın cansız bedenine ulaşıldı

MARDİN (İHA) - Mardin'de uzun bir süredir haber alınmayan 65 yaşındaki adam, evde ölü bulundu.

Olay, Tarihi Birinci Cadde'de bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan 65 yaşındaki Remzi Oral'dan uzun süre haber alınmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Oral'ı hareketsiz şekilde buldu. Yapılan kontrolde Oral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Remzi Oral'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa