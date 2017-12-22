Mardin'de güvenli eğitim uygulaması yapıldı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerinin her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada, bu kapsamda yurt genelinde mevzuata uygun bir şekilde, bölgelerinde bulunan üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kampüs çevresindeki umuma açık yerler ve bu alanların gidiş geliş istikametleri göz önünde bulundurularak, güvenli eğitim uygulaması gerçekleştirildiği bildirildi.



İl merkezi ve ilçelerde 14 ekip ve 60 personelle gerçekleştirilen çalışmada, 173 kişinin sorgusunun yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bir şahısın üzerinden 2 kilo 70 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 26 araç sorgusu yapılmış, bir kişiye muayenesiz araç kullanmaktan 95 lira cezai işlem uygulanmıştır. Bir araç içerisinden 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş,19 umuma açık işyeri denetlenmiştir." ifadesi kullanıldı.