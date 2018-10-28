Mardin'de "Güven ve Huzur" Uygulaması
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı, 5 kilo 330 gram esrar ele geçirildi.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı, 5 kilo 330 gram esrar ele geçirildi.
Ülke genelinde düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarını denetledi, cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.
Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı, 5 kilo 330 gram esrar elde edildi.
Yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi, 10 araca 3 bin 159 lira trafik cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.