Mardin'de "Güven ve Huzur Toplantısı" yapıldı

15.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:56

Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, turizmde önemli bir ivme yakalanan kentin huzur ve güvenliği için her türlü önlemlerin alındığını ve hassasiyetle bunun sürdürüleceğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul idarecileri, muhtarlar, esnaf ve vatandaşların katılımıyla "Güven ve Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Çetinkaya, toplantıda, hep birlikte huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesi ve geliştirilmesi için yollarını ve yöntemlerini ortaya koyma amacıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Kentin huzur ve güvenliğine katkı sunmak işin 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olduklarını kaydeden Çetinkaya, daha güvenli, huzurlu bir kent için, müessif bir olayın meydana gelmesini engellemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çetinkaya, "Huzurumuzu muhafaza edebildiğimiz sürece turizmimizi geliştirebiliriz. Yükseltebilir, bir yere getirebiliriz." dedi.

Daha sonra toplantıya katılan sivil toplum kuruluş temsilcileri konuştu.

Kaynak: AA