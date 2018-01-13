Mardin'de Günübirlik Kiralanan Evler Denetlendi

Mardin'de, günübirlik kiralanan 11 ev ile 4 işletmede denetim yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde günübirlik kiralanan ev ve işletmelere yönelik denetimlerde, 16 ekipten oluşan 45 personel görev aldı.

Bu kapsamda, kimlik bildirim sistemine kayıtlı il merkezinde 10 ve Dargeçit ilçesinde 1 ev ile 4 işletmede yapılan denetimlerde, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.