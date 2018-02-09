Mardin'de Günlük Kiralık Evlere 17 Bin 827 Lira Ceza
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Mardin'de Günlük Kiralık Evlere 17 Bin 827 Lira Ceza

Mardin’de günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesine devam ediliyor.

Mardin'de Günlük Kiralık Evlere 17 Bin 827 Lira Ceza

Mardin'de günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesine devam ediliyor.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesi amacıyla, 13 ekip ve 29 personelimizin katılımıyla uygulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, 14 günübirlik kiralanan ev denetlenmiş, 2 kayıt dışı çalıştırılan ev tespit edilmiş olup, iş yeri sahiplerine toplam 17 bin 827 lira cezai işlem uygulanmıştır" denildi. - MARDİN

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