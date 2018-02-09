Mardin'de Günlük Kiralık Evlere 17 Bin 827 Lira Ceza

Mardin'de günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesine devam ediliyor.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesi amacıyla, 13 ekip ve 29 personelimizin katılımıyla uygulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, 14 günübirlik kiralanan ev denetlenmiş, 2 kayıt dışı çalıştırılan ev tespit edilmiş olup, iş yeri sahiplerine toplam 17 bin 827 lira cezai işlem uygulanmıştır" denildi. - MARDİN