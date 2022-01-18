Mardin'de "Gün Eksilmesin Penceremden" adlı oyun sahnelendi

Mardin'de Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğumundan Viyana'da öldüğü güne kadar kendi yazdığı anılardan ve şiirlerden oluşan "Gün Eksilmesin Penceremden" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

MARDİN (AA) - Mardin'de Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğumundan Viyana'da öldüğü güne kadar kendi yazdığı anılardan ve şiirlerden oluşan "Gün Eksilmesin Penceremden" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğumundan Viyana'da öldüğü güne kadar yazdığı anılardan ve şiirlerden oluşan yaşamının aktarıldığı "Gün Eksilmesin Penceremden" adlı oyun Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle sahnelenen oyun, beğeni topladı.

Oyunu, Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, daire başkanları, öğrenciler ve tiyatroseverler izledi.