Farklı din, dil ve kültüre sahip vatandaşların yüzyıllardır bir arada yaşadığı açık hava müzesi konumundaki Mardin'de kızıla çalan gün batımı güzel görüntü oluşturdu.

"Gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen taşın ve hoşgörünün kenti Mardin'de gün batımı sırasında tarihi mekanların arkasında oluşan renk cümbüşü görsel şölen sunuyor. 1385 yılında yaptırılan Zinciriye Medresesi ile Artuklular döneminde yapımına başlanan 15. yüzyılın sonlarında tamamlanan Kasımiye Medresesi'nde gün batımı tarihi yapılarla bütünleşmesi görenleri hayran bıraktı.

Tarihi şehrin masalsı güzellikleri güneşin batışı ile ortaya çıkan renklerle bütünleşirken, fotoğraf sanatçıları da bu anı çektikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.