Mardin'de gümüşe yoğun ilgi

Mardin'de faaliyet gösteren Akyüz Gümüşçülükte hafta sonu müşteri yoğunluğu yaşanıyor.

Mardin'de faaliyet gösteren Akyüz Gümüşçülükte hafta sonu müşteri yoğunluğu yaşanıyor.

Mardin'de gümüş ve telkari sanatının en iyi yaşatıldığı mağaza olan Akyüz Gümüşçülükte hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle müşteri yoğunluğu yaşanıyor. İçinde bulunan yüzlerce çeşitten dolayı Mardin'e gelen ziyaretçiler Akyüz Gümüş'ü tercih etti. İşletmeci İshak Akyüz, "Hafta sonları turla Mardin'e gezmeye gelen turistler Mardin'e özgü olan telkari ve gümüşünü almadan gitmiyorlar" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı