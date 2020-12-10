Mardin'de gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette 330 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Mardin'de gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette 330 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

10.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:51
Mardin'de gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette 330 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir traktörde yapılan aramada gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette 330 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir traktörde yapılan aramada gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette 330 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müşterek çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi mevkinde durdurulan S.E. isimli şahsın gübre yüklü traktöründe yapılan kontrolde gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette poşetlerin olduğu tespit edildi. Söz konusu poşetlerde ve gres yağı tenekesi içerisinde jandarma tarafından yapılan arama neticesinde gümrük kaçağı 300 adet akıllı telefon, 5 bin adet şarj cihazı, 12 bin adet kulaklık, 160 adet flash bellek ile 50 adet hafıza kartı ele geçirildi. Ayrıca adı geçen şahsın babasının evinde yapılan aramada da çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin olduğu bildirildi.

Söz konusu olayla ilgili traktör trafikten men edilirken olayda ele geçen kaçak malzemelere el konulduğu, şüpheli şahsın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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