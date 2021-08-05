Mardin'de gri kategoride yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de gri kategoride yer alan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de gri kategoride yer alan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Cilo kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi.

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van'da 3, Mardin'de 1 olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı