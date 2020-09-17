Mardin'de gri kategoride aranan terörist tutuklandı
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Mardin'de gri kategoride aranan terörist tutuklandı

Mardin'de ikna edilerek teslim olan gri kategoride aranan terörist tutuklanırken, diğeri ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin'de gri kategoride aranan terörist tutuklandı
17.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:23

Mardin'de ikna edilerek teslim olan gri kategoride aranan terörist tutuklanırken, diğeri ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikna edilerek 11 Eylül'de Habur Sınır Kapısından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde teslim alınan gri kategoride aranan A.T. ile E.Z. isimli teröristler, hakim karşısına çıkarıldı. Gri kategoride aranan A.T., çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilirken, E.Z.'nin ise sağlık sorunları nedeniyle çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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