Mardin'de "Gözetimsiz Sınav" Uygulaması Başladı

Mardin'in 10 ilçesindeki 10 okulda, "gözetimsiz sınav" uygulaması başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gündeme getirdiği uygulama kapsamında, ilçelerden Artuklu'da Noter Cevdet Altun Ortaokulu, Kızıltepe'de Cumhuriyet Ortaokulu, Mazıdağı'nda Cumhuriyet Ortaokulu, Nusaybin'de 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilli'de 19 Mayıs Ortaokulu, Ömerli'de Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu, Derik'te Cumhuriyet Ortaokulu, Savur'da Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu, Dargeçit'te İmam Hatip Ortaokulu ve Midyat'ta Şehit Velit Bekdaş Ortaokulunda gözetimsiz sınav gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulunu ziyaret İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, öğrencilere sınav ile ilgili bilgi vererek, uygulamanın son derece önemli ve verimli olacağını söyledi.

Uygulamanın temelinde güven olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Okullarımızda gözetimsiz sınav uygulamasını başlattık. Bu konuda öğrencilerimize güveniyoruz. Öğrencilerimizi bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA