Mardin'de Gösteri, Yürüyüş, Eylem ve Etkinlikler İzne Bağlandı

Mardin Valiliğince toplantı, gösteri, yürüyüş ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinlikler için yıl sonuna kadar önceden izin alınması gerektiğini bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile şehirde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amaçlandığı belirtildi.

Sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin, kendi binaları dışında yapacakları basın açıklamaları, imza kampanyaları, stant açma, şenlik, konser, gösteri gibi tüm etkinliklerin hayatın olağan akışını kesintiye uğratmadan demokratik bir ortamda, güvenli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için bazı tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması, kurum ve kuruluşların mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden bildirimde bulunmak şartı ile tüm toplantı ve etkinliklerin 31 Aralık 2019'a kadar mülki idare amirinin iznine bağlandığı, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınacağı, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: AA