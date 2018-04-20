Mardin'de Gösteri ve Yürüyüşler İzne Bağlandı

Mardin Valiliği kentte 19 Nisan ile 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve benzeri eylem ve etkinliklerin kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığını duyurdu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın protesto/provoke edilmesinin önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stand açma gibi her türlü etkinliklerde karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmelerinin önlenmesi amacıyla bir dizi tedbirin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 'İstisnalar' başlıklı 4 üncü maddesinde sayılan haller dışında kalan kapalı ve açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın açıklaması, anma töreni, stant açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza masası açma, oturma eylemi, çadır kurma, protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği ve her türlü sahne oyunu olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilanı, afiş, poster ve pankart taşınması ve asılmasının, 19 Nisan-19 Temmuz tarihleri arasında Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığı kamuoyuna duyurulur" denildi. - MARDİN