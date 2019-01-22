Mardin'de Görevinden Uzaklaştırılan 4 Muhtar Gözaltında

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile iltisakı ve işiyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 muhtar gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA